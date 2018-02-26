هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة تنظم معرض الألبان 2018

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، معرض منتجات الألبان 2018، الأحد، في مزرعة الأطفال بمركز منتزه الصحراء، تحت شعار: صناعة الألبان بين الماضي والحاضر، استهدف موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وفئات المجتمع كافة.

وتضمن المعرض بعد قص الشريط عرض خط سير صناعة الألبان الحديثة، وعرض توزيعات من شركة الروابي، وعرض خط سير صناعة الألبان في الماضي، وزاوية ورشة إعادة التدوير للأطفال.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، يمثل هذا المعرض فرصة مهمة للتعرف على منتجات الألبان، وفوائدها الصحية، وعلى بدائل الألبان للذين لا يناسبهم تناول الحليب ومشتقاته، من خلال رسومات وعروض وتصاميم متنوعة، وتحرص الهيئة على إقامة مثل هذه المعارض التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع كافة، بخصوص الحليب ومشتقاته.

ولفتت إلى أن للمعرض حزمة من الأهداف، منها: توضيح طريق صناعة الألبان في الماضي والحاضر، ومعرفة الأدوات المستخدمة قديماً في صناعة الألبان، والاستفادة من منتجات الألبان في إعادة تدويرها.

وأشارت إلى أن معرض منتجات الألبان يعتبر من المحطات المهمة في أجندة مزرعة الأطفال السنوية، وذلك لأهمية منتجات الألبان في حياة البشر، خصوصاً الأطفال، ومن المهم تعليمهم كيف كانت صناعة الألبان قديماً، وكيف أصبح الإنتاج في الوقت الحاضر.