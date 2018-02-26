دائرة المالية المركزية بالشارقة تفوز بجائزة درع الحكومة الذكية 2018

الشارقة 24:

فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة بجائزة درع الحكومة الذكية لعام 2018، وذلك عن بوابة الدفع الإلكتروني لنظام الإيصال الذكي "تحصيل"، الذي يتيح للمتعاملين دفع رسوم المعاملات الحكومية بطريقة سهلة، وسريعة، وآمنة، وعلى مدار الساعة، سواءً من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للنظام.



وتسلّم سعادة وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية الجائزة من سعادة الدكتور عبد الرحيم علام، الأمين العام لجائزة درع الحكومة الذكية، خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية، ورؤساء ومدراء عدد كبير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من مختلف الدول العربية.

وقال سعادة وليد الصايغ: "نحن سعداء لفوزنا بهذه الجائزة العربية المرموقة، التي تعكس جهودنا في تأسيس منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والجهود الكبيرة التي تبذلها كوادرنا البشرية لتحقيق التميز والريادة في إدارة السيولة والإنفاق الحكومي".

وأكد الصايغ أن نظام "تحصيل" يعد من أكثر الأنظمة الإلكترونية المالية تميزاً على مستوى الوطن العربي، نظراً لما يعتمد عليه من السرعة والدقة في إنجاز المعاملات المالية للمتعاملين، وتجنب المخاطر والمشكلات المرتبطة بالتعامل النقدي اليومي، إضافة إلى كونه يشكل استجابة لتوجهات الحكومة في أتمتة الإيرادات الحكومية وإلغاء التعامل النقدي، والتسهيل على المتعاملين، ورسم السعادة على وجوههم.