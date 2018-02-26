"إذاعة الشارقة" تفتح باب المشاركة في برنامج "دبلوم على الهواء"

الشارقة 24:

دعت إذاعة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام المستمعين المتابعين لبرنامج "دبلوم على الهواء"، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إلى ضرورة الإسراع بالتسجيل في دورة "دبلوم برمجة الرؤية"، والانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة بالدبلوم وإرسال المادة التسجيلية إلى الإذاعة قبل الثالث من مارس المقبل.

ويتيح البرنامج للمشاركين في دورة "دبلوم برمجة الرؤية" الحصول على شهادة معتمدة وموثقة من مركز الشارقة للتدريب الإعلامي وشركة ليفن برت للاستشارات، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، وذلك بعد إنجاز كافة اختبارات الدورات الست المطروحة ضمن البرنامج، والحصول على درجة لا تقل عن 75%، مع تقديم مقطع فيديو أو تسجيل مرئي لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، يشرح فيه المشارك رؤيته للدبلوم، والفكرة منه، وكيفية تطبيق المادة التدريبية في حياته الشخصية أو العملية.

ويهدف البرنامج الذي يعده ويقدمه حسن البلغوني بالتعاون مع د. أحمد تهلك، رئيس شركة ليفن برت للاستشارات، وتبث حلقاته يوم الإثنين في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتعاد يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً، إلى تحفيز الموظفين من خلال الارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم الإدارية، وتثقيف الأفراد في القطاع المهني، وتعزيز الممارسات الإدارية الإيجابية ونبذ الممارسات السلبية.

وتنطوي الفكرة العامة للبرنامج على طرح الدورات التدريبية على مدى 18 حلقة، تتضمن ورش عمل، وبواقع 3 حلقات لكل برنامج تدريبي، وتشمل مواضيعها: الطاقة الإيجابية، والتفكير الخلّاق، والتواصل الفعّال، وقوة التغيير، وصناعة تغيير الذات، والابتكار وحل المشكلات، واستراتيجيات تمييز الذات.

وقالت عبير سالم الشاوي، مدير إدارة البرامج في إذاعة الشارقة: "يمثل برنامج "دبلوم على الهواء" تجربة تفاعلية فريدة من نوعها وغير مسبوقة على صعيد الإذاعات في العالم العربي، حيث يتيح للمستمعين من داخل دولة الإمارات وخارجها فرصة اكتساب المعرفة الإدارية في الوقت المناسب لهم، ومن أي مكان، والمشاركة في دورات تدريبية تمنحهم في النهاية شهادة دبلوم مصدقة وموثقة وبشكل مجاني ولجميع الفئات العمرية".

وأضافت الشاوي: "أدعو كافة المستمعين إلى المشاركة في البرنامج، والاستفادة من فرصة الحصول على دبلوم متخصص بشكل بسيط وسريع، حيث أن كافة روابط الحلقات متوفرة على الموقع الإلكتروني للبرنامج http://diploma.smc.ae، ويمكن الاستماع إليها في أي وقت، والإجابة عن الأسئلة الخاصة بكل حلقة، ليتأهل بعدها المشارك إلى الحصول على الدبلوم.

ورصد البرنامج إلى جانب الشهادات الموثقة والمعتمدة، جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 ألف درهم، لأصحاب أفضل عرض مرئي، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 7 آلاف درهم، فيما يحصل الثاني على 5 آلاف درهم، والثالث على 3 آلاف درهم.