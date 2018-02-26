"الإمارات للمحامين" تنظم فعالية "يوم الابتكار"

الشارقة 24:

نظم فريق الابتكار بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الأحد، احتفالية "يوم الابتكار"، وذلك تزامناً مع فعاليات الدولة بشهر الابتكار.

أقيمت الفعالية في مقر الجمعية بالشارقة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي، والمحامية إيمان الرفاعي رئيسة الفريق وأعضاء فريقها.

وتم تكريم عضو الجمعية المبتكرة مريم الحنطوبي الموظفة بنيابة الفجيرة، والتي عرضت مجموعة من الابتكارات التي شاركت بها في شهر الابتكار، كما أطلق الفريق مجلة خاصة بالابتكار من إشراف المحامي محمد اليافعي ضمت أبواباً مبتكرة والجديدة، وأطلق اليافعي شخصية المحامي سند الذي يقوم بالنصح والإرشاد.

وأكدت الرفاعي أن تكوين الفريق جاء تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يسابق العالم في تطوير الدولة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها وبشعبها، وأكدت أن الجمعية تستلهم وتعمل بحكمته لتطوير المهنة والعاملين بها.

كما يهدف الفريق إلى طرح أفكار مبتكرة تسعى إلى الارتقاء بمهنة المحاماة والقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وناقشت الرفاعي مع أعضاء الفريق الخطة الرئيسية للسنوات القادمة وطريقة استقطاب أفكار المحامين وطلاب كليات القانون لتنفيذها، بحيث تستفيد منها الجمعية لخدمة المحامين والقانونيين.



وعلى صعيد متصل، هنأ المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجازات المميزة والعظيمة التي تحققت بفضل سياسة القيادة الرشيدة، وقدرة أبناء الوطن على ترجمتها إلى واقع ملموس، والتي استطاعت الدولة من خلالها أن تتقدم وتحتل المراكز الأولى في 50 مؤشراً تنموياً عالمياً في مجالات حيوية تصدّرتها الإمارات.