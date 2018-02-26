"المجلس الصيني لتعزيز التجارة" يبحث التعاون مع "إكسبو الشارقة"

الشارقة 24:

بحث سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع زهو جوانغياو ممثل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "CCPIT"، مجالات التعاون بين المركز والمجلس، لتعزيز حضور الشركات الصينية في فعاليات المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام.

كما ناقش الجانبان خلال زيارة تعارفية وتشاورية لممثل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إلى مقر "إكسبو الشارقة" مؤخراً، بمشاركة ديفيد وانغ رئيس مجلس إدارة شركة "أم آي إي" الصينية لتنظيم الفعاليات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وعدد من المسؤولين لدى الجهتين، سبل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في الشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب المدفع للوفد الزائر عن استعداد مركز إكسبو الشارقة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الصينية الراغبة في المشاركة في المعارض التي ينظمها ويستضيفها المركز، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، مؤكداً الحرص على تطوير الأعمال بين الشارقة والصين بالاستفادة من صناعة المعارض التي تلعب دوراً حيوياً في بناء الشراكات بين الجانبين، وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.