"شؤون الزراعة والثروة الحيوانية" تستعرض جهود بلديات الشارقة

الشارقة 24:

بحثت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، خلال زياراتها لبلديات إمارة الشارقة، كافة الجهود والخدمات المقدمة، وسبل تذليل العقبات في كافة المجالات الفنية والهندسية والتقنية.

وجرى الاطلاع على مختلف النظم المتبعة في الأقسام الفنية في بلديات إمارة الشارقة، وهي بلدية الشارقة، وبلدية الحمرية، وبلدية البطائح، وبلدية الذيد، وبلدية المدام، وبلدية مليحه، وبلدية خورفكان، وبلدية كلباء، وبلدية دبا الحصن.

يأتي ذلك بعد أن شكل سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، فريقاً فنياً من الدائرة يتولى مهام التواصل مع الأقسام الفنية في بلديات الإمارة.