بلدية البطائح تنظم حملة "دفء عاجل لبرد آجل"

الشارقة 24:



تنظم بلدية البطائح بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع البطائح حملة "دفء عاجل لبرد آجل"، وتهدف بلدية البطائح من خلال هذه المبادرات الإنسانية والخيرية إلى تعزيز قيم الخير والعطاء في مجتمع الإمارات، واستكمالاً لمسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.



وقد وجه سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وعبر إدارة الاتصال المؤسسي، بتشكيل فريق عمل المبادرات الإنسانية لتنفيذ هذه الحملة عن طريق توزيع الصناديق على المدارس والجهات الحكومية والمواطنين والأهالي في منطقة البطائح، لجمع التبرعات من بطاطين وملابس شتوية، إضافة إلى حث موظفي البلدية على المشاركة في سيمفونية العطاء تلك، وهو ما لاقى تجاوباً من الجميع رغبة في مساعدة المحتاجين والتخفيف عنهم، مشيراً إلى أن إدارة الاتصال المؤسسي في بلدية البطائح ستعمل على تسليم الصناديق إلى جمعية الشارقة الخيرية، وستمتد هذه الحملة الإنسانية لمدة أسبوعين لجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات والتبرعات والملابس الشتوية.



وأكد الطنيجي على أنه سيتم تشكيل فريق عام زايد للعمل الإنساني والخيري لتنفيذ واقتراح المبادرات الإنسانية والمساهمة في الأعمال التطوعية مع جمعية الشارقة الخيرية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤكداً أن العمل الإنساني بات من معالم الشخصية الإماراتية.



وثمن الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى المواطنين والمقيمين من أصحاب القلوب الرحيمة.