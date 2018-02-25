دفاع مدني الشارقة يطلق حملة توعية لضمان سلامة المباني السكنية والتجارية

الشارقة 24:



أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، حملة توعية لضمان سلامة المباني السكنية والتجارية في الإمارة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والتزام ملاك المباني باشتراطات الأمن والسلامة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، وقرار وزارة الداخلية التنفيذي رقم 505 لسنة 2012، بشأن خدمات الدفاع المدني بالدولة، اللذين يلزمان، ملاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة فيها، من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني.



وأشار العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة الذي شهد انطلاق الحملة إلى أنها تتضمن جانبين مهمين أولا الجانب الوقائي للتأكد من الالتزام بكافة متطلبات واشتراطات السلامة إلى جانب الجانب التوعوي التثقيفي الذي يهدف إلى رفع مستوى ثقافة السلامة وتعزيز التعاون مع كافة الملاك وأصحاب الاختصاص للمباني التجارية والسكنية بما يحقق الهدف الأساسي للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر.



ونوه العقيد النقبي بأن الحملات التوعوية التي تقوم بتنفيذها الإدارة على مدار العام تعتبر أحد العناصر الهامة في خطتها والتي تتضمن العديد من البرامج الوقائية التوعوية المختلفة كالزيارات الميدانية وإلقاء المحاضرات المختلفة في العديد من المدارس والمشاركة في ورش العمل والندوات والمحاضرات والمعارض المرتبطة بالسلامة والوقاية من المخاطر، إلى جانب البرامج التدريبية لمفتشي السلامة بهدف رفع مستوى التأهيل والكفاءة في أداء أعمال ومهام السلامة.



وناشدت إدارة الدفاع المدني جميع ملاك العقارات وشركات الإطفاء الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وتصحيح الأخطاء والملاحظات حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتجنباً لتوقيع المخالفات عليهم.