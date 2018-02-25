بلدية الحمرية تناقش أهدافها التطويرية مع كواردها

الشارقة 24:

استكمالاً لرؤية بلدية الحمرية، في تطوير منظومة أهدافها وخدماتها التطويرية، دعا مبارك راشد الشامسي مدير البلدية، كافة الكوادر العاملة من مدراء إدارات ورؤساء أقسام، وموظفين، لخلوة إدارية صباح الأحد .

وجرى تنظيم الخلوة في الهواء الطلق، على خور الحمرية، لتعزيز مساهمة كافة الكوادر في وضع استراتيجية العمل والخطط التشغيلية الخاصة بعام 2018، وذلك بناء على تقييم الأداء بالأهداف المنجزة لرفع الكفاءة والإنتاجية.

وأكد مبارك راشد الشامسي، أن بلدية الحمرية وضمن استراتيجية أعمالها تسعى لمواصلة جهودها، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، واستكمال مسيرة العمل لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها، كجزء من دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفق استراتيجية العمل بما يتماشى مع نهج التحديث وصولاً إلى الريادة التي تطمح إليها قيادتنا.