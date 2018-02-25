مطار الشارقة يختتم مشاركته في معرض الهند للشحن الجوي 2018

الشارقة 24:

اختتمت هيئة مطار الشارقة الدولي مشاركتها في معرض الهند للشحن الجوي 2018، الذي أقيمت فعالياته على مدى 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، في مركز المعارض بمدينة مومباي بالهند، وشهد مشاركة واسعة من أهم المطارات العالمية وشركات الطيران والشحن الجوّي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية متخصصة بمجال الطيران والشحن.

وخلال هذه المشاركة حرص وفد الهيئة على عقد لقاءات متخصصة مع مجموعة من ممثلي كبرى شركات النقل الجوي في العالم، للوقوف على آخر التطورات في قطاع الشحن، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة والحلول اللوجستية لمزيد من التطوير بخدمات الشحن في مطار الشارقة الدولي.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: "جاءت مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي في هذا المعرض بهدف إطلاع المشاركين على أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار، كما شكل منصة مثالية للتواصل مع خبراء الشحن الجوّي وكبار مسؤولي شركات الطيران والمطارات العالمية ووكلاء الشحن والعملاء من مختلف دول العالم، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز العمل المشترك وعرض استراتيجيات ودراسات التطوير الموضوعة لمطار الشارقة الدولي خلال السنوات المقبلة، وما يقدمه مركز الشحن الجوي من خدمات وتسهيلات".

وأضاف: "يعتبر السوق الآسيوي من الأسواق المهمة بالنسبة لمطار الشارقة الدولي ولاسيما السوق الهندي، حيث تأتي مشاركتنا للتأكيد على اهتمامنا والتزامنا تجاه هذه المنطقة، وعلى مدى السنوات الماضية، قمنا بتوثيق علاقاتنا مع العديد من الجهات المتخصصة بالشحن الجوي، آخذين بالحسبان أهمية موقعنا الاستراتيجي، والدور الذي بإمكاننا القيام به في الربط ما بين الشرق والغرب، للوصول إلى أسواق مهمة وجديدة".