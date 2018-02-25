م. حسن التفاق: 300 موظف ضمن مبادرة تنظيف حديقتي "كشيشة وشغرافة"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد المهندس حسن التفاق، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة، أنه تم تنظيف حديقتي كشيشة وشغرافة، بمنطقة الرحمانية، الأحد، بمشاركة سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وأعداد كبيرة من قياداتها وموظفيها.

وأشار التفاق في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن مثل هذه المبادرات التطوعية، تعزز من جهود البلدية التوعوية، تزامناً مع دورها الرقابي والتفتيشي، بهدف الحفاظ على جمالية الإمارة الباسمة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.

وانطلقت الحملة التوعوية، صباح الأحد، واستمرت لساعات قامت خلالها البلدية بتوزيع أكياس جمع القمامة، وسترات السلامة، والقبعات، والعصائر، والمياه على المشاركين، وكانت معظم النفايات التي تم جمعها عبارة عن عبوات وأكياس بلاستيكية، وأوراق، وعبوات الألمنيوم، وبعض قطع الزجاج، والخشب.