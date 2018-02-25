لجنة "التربية" بـ "المجلس الاستشاري" تستعرض جهود "الشارقة لتطوير القدرات"

الشارقة 24:

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على كافة أعمال ومخرجات الشارقة لتطوير القدرات، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الشارقة.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن جهودها في رفع كفاءة قادة الأعمال من الشباب، في إطار الخطط المستقبلية التطويرية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه في برامجها من فرص للشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لترسيخ الريادة والإبداع في القطاع الحكومي أو الخاص.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة، برئاسة محمد سلطان الخاصوني الكتبي، ورافقه من أعضاء اللجنة كل من هيام محمد الحمادي مقررة اللجنة، ومحمد سالم بن هويدن، وعبد الله محمد المسافري، وهدى الحمادي أمينة السر، وإسلام الشيوي إعلامي.