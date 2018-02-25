شرطة الشارقة تشارك في ماراثون التهاب المفاصل

الشارقة 24:

تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت، السبت، على ضفاف بحيرات الممزر بالشارقة فعاليات الماراثون السنوي لجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، تحت شعار "اتصل لا تتردد"، بهدف التوعية بأمراض التهاب المفاصل، وجمع التبرعات للمرضى، إضافة إلى دمج المرضى مع بقية أفراد المجتمع، من خلال الممارسات الرياضية، إلى جانب تعزيز النشاط الحركي عند أفراد المجتمع.

وشارك في الماراثون 5000 شخص بينهم عدد كبير من طلاب، وطالبات المدارس الخاصة والحكومية، ومختلف المؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى نخبة من المتطوعين، وفريق من شرطة الشارقة.

وفي ختام الماراثون، قامت السيدة وحيدة عبد العزيز رئيسة الجمعية، بتكريم القيادة العامة لشرطة الشارقة كأفضل جهة مشاركة داعمة للمارثون خلال السنوات الماضية.

وتوجه المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالشكر إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والسيدة وحيدة عبد العزيز، على دورهما الفاعل في إنجاح ماراثون مرضى التهاب المفاصل.

وقال المقدم الظهوري: "نحرص كجهاز شرطي على المشاركة في أي فعالية تخص خدمة المجتمع، كما نسعى جاهدين للمساهمة في إنجاح أي عمل يصب في مصلحة المجتمع".

وأثنى رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، على جهود الجهات، التي ساهمت في إنجاح الماراثون، وقال: "إن المشاركة الكبيرة ساهمت في تحقيق كل الأهداف التي نظم من أجلها هذا الماراثون، والذي شاركت فيه كافة فئات المجتمع من كبار السن، والآباء، والأطفال، والشباب، والناشئين، والصغار.