شرطة الشارقة: انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 22.4 %

الشارقة 24:

أشارت الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 22.4 % في الإمارة، خلال شهر يناير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت المخالفات في شهر يناير من العام الجاري، إلى 173 مخــــــالفة، مقارنة بالفـــــترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 365 مخـــــالفة.

وأشار المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إلى أن عدد المركبات، التي استفاد أصحابها من مبادرة الحجز المنزلي بلغ 175 مركبة خلال شهر يناير الماضي، والتي تأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية، فيما يتعلق بتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات على أفراد الجمهور، من خلال السماح لهم بالإبقاء على مركباتهم، التي يتقرر حجزها في مساكنهم.

كما أوضح المقدم الكي، أن الانخفاض الملحوظ في المخالفات المرورية جاء بفضل جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تحسين مستويات السلامة المرورية بالإمارة، من خلال تطبيق خطة السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية، وتفعيل دور وسائل الإعلام المرئية، والمقروءة، والمسموعة، والذكية في إيصال الرسالة الأمنية للمجتمع، وما تجده الحملات التوعوية من تجاوب السائقين، ومستخدمي الطريق، مما أدى إلى صعود المؤشرات الإيجابية للوضع المروري في جميع مناطق الإمارة.

وأثنى نائب مدير إدارة المرور والدوريات على قائدي المركبات، لتقيدهم بقوانين السير والمرور، ووعيهم المروري، وإدراكهم مدى خطورة تلك المخالفات، التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات بليغة، ووفيات، وما تخلقه تلك الحوادث من آثار سلبية على المجتمع.