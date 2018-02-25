"بلدية الشارقة" تنظم مبادرة تطوعية لتنظيف حديقتين في "الرحمانية"

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة الأحد، مبادرة تطوعية لتنظيف حديقتي كشيشة وشغرافة في منطقة الرحمانية، تجسيداً لرؤية البلدية في الحفاظ على المظهر العام للإمارة الباسمة، وتأكيداً على مشاركتها في مختلف المبادرات والفعاليات التطوعية، حيث جاءت هذه المبادرة ضمن مبادرات تطوعية عدة قامت خلالها البلدية بتنظيف الشواطئ والحدائق ومختلف مناطق الإمارة، ووفقاً لخطة مستقبلية في الاستمرار في هذه المشاركات من أجل الحفاظ على البيئة وعلى كل حدائق ومرافق الشارقة، وتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، ونشر التوعية بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة..

وشارك في هذه المبادرة سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، برفقة مساعديه وأعداد كبيرة من قيادات البلدية وموظفيها الإداريين، كما شارك في المبادرة فريق شباب منطقة الرحمانية، وعدد من طلاب مدرسة الرسالة الأميركية.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن البلدية تحرص كل الحرص على المحافظة على النظافة العامة في الإمارة، وحماية بيئتها من كل الملوثات ومشوهات المنظر العام، فهي على رأس أولويات البلدية وفي صميم الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها وتنفذها حتى تبقى الشارقة وجهة مثالية للزائرين والسائحين والمقيمين ولكل الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، كما أن تنفيذ هذه المبادرة يعزز من جهود البلدية التوعوية، ويتسق مع دورها الرقابي والتفتيشي والتوعوي المتمثل في الحفاظ على جمالية الإمارة الباسمة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.

ولاقت المبادرة إقبالاً كبيراً من قبل موظفي البلدية، في أجواء جميلة تعكس حرصهم على التطوع في مختلف المبادرات، ومن أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للإمارة، حيث حرصوا جميعاً على التواجد في الموعد المحدد للمبادرة، التي انطلقت في وقت مبكر من صباح الأحد، واستمرت لساعات.