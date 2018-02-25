العقيد بن نصار يستقبل وفداً من السفارة الفرنسية

الشارقة 24:

استقبل العقيد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمكتبه السيد لوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، والوفد المرافق له، بحضور المقدم علي الكي نائب مدير الإدارة، وذلك من أجل بحث سبل التعاون التدريبي في المجال الأمني، والشرطي، والأكاديمي خلال عام 2018.

حيث تم استعراض أوجه التعاون، وسبل الاستفادة من الخبرات، والكفاءات، بما يتماشى مع أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة.



وثمن العقيد نصار، تلك الزيارة التي قام بها السيد لوران كوزاني، معرباً عن تقديره للتعاون بين الأجهزة الشرطية في مجال التدريب، لرفع كفاءة وفعالية منتسبي الشرطة، بما يخدم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أكثر دول العالم أمناً وسلامة بحلول عام 2021، واستعداده لتقوية أواصر التعاون التدريبي بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، والشرطة الوطنية الفرنسية.

كما أعرب السيد لوران عن سعادته، بحفاوة الاستقبال، وعبر عن رغبته في دعم مسيرة التعاون، وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التدريب الأمني، من خلال تقديم شرح مفصل عن الإجراءات المتبعة في مجالات التعاون التدريبي الدولي.