"القصباء" معلم سياحي يقدم المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة

الشارقة 24:

تعتبر القصباء إحدى أبرز معالم الجذب السياحي في إمارة الشارقة، وأهم الوجهات الترفيهية التي يجد فيها زوارها فرصةً لقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم وأصدقائهم، بين المطاعم والمقاهي التي تنتشر على ضفتي القناة المائية، حيث تقدم القصباء تجربة ترفيهية استثنائية لا تنسى لأفراد الأسرة كافة.

وأبرز ما يميز القصباء أنها توفر كل ما يلبي تطلعات الزوار بمختلف فئاتهم العمرية، حيث تحتضن الوجهة مرافق ترفيهية مصممة ومجهزة بأرفع طراز، يجد فيها الكبار والصغار على حد سواء ما ينشدونه، هذا إلى جانب سلسلة من المطاعم والمقاهي التي تقدم لروادها مختلف المأكولات والنكهات العربية والعالمية.

وقال سلطان محمد شطاف، مدير القصباء: "نعتمد في القصباء على استراتيجية واضحة المعالم، حتى نضمن لرواد الوجهة تجربة مميزة من خلال توفير كل احتياجاتهم في مكان واحد، سواء على صعيد خدمات الضيافة التي توفرها سلسلة المطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفتي القصباء، أو على صعيد مرافق اللعب والترفيه المتوفرة في الوجهة، التي تضمن أعلى درجات السلامة والخصوصية لمرتاديها".

"عين الإمارات".. مناظر ساحرة تخطف الأنظار

تعتبر عجلة "عين الإمارات" إحدى أبرز نقاط الجذب السياحي في الشارقة، وتأتي على رأس قائمة المعالم التي تضمها القصباء، وتوفر "عين الإمارات" لكل أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية فرصة الاستمتاع بمشاهدة إطلالة بانورامية رائعة على إمارتي الشارقة ودبي، حيث تضم العجلة 42 مقصورة مكيفة، تدور بحلقة يبلغ ارتفاعها 60 متراً، ويستطيع الزائر التقاط صور مذهلة من هذا العلو لقلب المدينة، وبحيرة الممزر.

النافورة الموسيقية.. معزوفة تأسر الزوار

تقدم "النافورة الموسيقية" سلسلة من العروض المذهلة، حيث تتراقص المياه على أنغام الموسيقى والأضواء في لوحةٍ ساحرة كفيلة بأن تأسر الزوار وتدخل المتعة في نفوسهم، وتقدم النافورة 7 عروض يومية وذلك على رأس كل ساعة ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً، وتستمر هذه العروض يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

مطاعم ومقاهي.. مذاقات عالمية بنكهة عصرية

توفر القصباء لمرتاديها فرصة الاستمتاع بقضاء أجمل اللحظات في أجواء مميزة، حيث يمكنهم التجمع حول مائدة واحدة عامرة بألذ المأكولات الشرقية والغربية، حيث تحتضن على ضفتيها سلسلة من المطاعم والمقاهي التي تتميز بتقديمها لمزيج متنوع من المأكولات والمشروبات والنكهات اللذيذة، والتي تستقبل روادها حتى منتصف الليل.

القوارب المائية.. جولات بحرية ممتعة

تقدم القصباء لمحبي الجولات البحرية على متن القوارب فرصة مثالية لمشاهدة المناظر الطبيعية للوجهة وما حولها، وذلك من خلال توفيرها نوعين من الجولات المائية، هما جولات على قوارب الماء الكهربائية، والثانية جولات على قوارب الشارقة للنزهة، حيث تطوف هذه القوارب التي تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، حول قناة القصباء ذهاباً وإياباً لتوفر إطلالة على الممرات المائية والجسور والأبراج الحديثة في إمارة الشارقة.

وتبدأ القوارب الكهربائية في استقبال روادها يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً، أما القوارب التقليدية فتبدأ رحلاتها المائية يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل، فيما تستمر رحلاتها يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 1:00 صباحاً.

بيت المرح للأطفال ومساحات اللعب الخارجية

بتركيزه على مفهوم "المعرفة والترفيه"، يمثل "بيت المرح" للأطفال عالماً رائعاً وساحراً للصغار من مختلف الأعمار، إذ يضم مجموعة متنوعة من الألعاب التعليمية والذهنية ويجسد اهتمام القصباء الكبير بفئة الأطفال وحرصها على توفير أجواء ترفيهية تفاعلية ممتعة.

ويعد "بيت المرح" وجهة مفضلة للأطفال بأعمارهم كافة، لما يقدمه من مجموعة متميزة من الألعاب والأنشطة الترفيهية في قالبٍ مفيد ومسلِ للصغار تحت سقف واحد وفي منطقة مغلقة وآمنة تماماً ومجهزة بأعلى معايير السلامة.

ويضم "بيت المرح" قسماً مخصصاً للأطفال من عمر 1-3 أعوام إلى جانب منطقة ألعاب مصممة على هيئة صالون خاصة بالفتيات الصغيرات، بالإضافة إلى مجسم لعيادة طبية يتم خلالها تعزيز وعي الأطفال بالعادات الصحية ووسائل السلامة العامة كافة، كما أن هناك منصة ألعاب خاصة بالأطفال فوق عمر 3 أعوام، يمكنهم من خلالها ممارسة نشاطات متنوعة في أجواء آمنة، ويُشرف على "بيت المرح" فريق عمل متفانٍ ومتمرس في العناية بالأطفال.

ويفتح "بيت المرح" أبوابه يومياً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، ويوم الخميس من 10:00 صباحاً وحتى 1:00 صباحاً، بينما يستقبل زواره في أيام الجمعة من الساعة 1:00 مساءً وحتى 1:00 صباحاً.

وتوفر القصباء للصغار مساحات اللعب الخارجية التي تحتوي على تشكيلة متنوعة من الألعاب المطاطية التي تضمن سلامة الأطفال، وتوفر لهم بيئة ترفيهية ممتعة وآمنة.

وتمتلك القصباء، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العائلية في الشارقة، مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، بما فيها المطاعم والمقاهي، ومسرح القصباء، الذي يتسع لأكثر من 250 مشاهداً، وملتقى القصباء، وعين الإمارات، وبيت المرح للأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، ومركز مرايا للفنون، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار.