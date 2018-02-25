برنامج "نحن المستقبل" يسهم في صناعة جيل من الإعلاميين الموهوبين

الشارقة 24:

يفتح برنامج "نحن المستقبل" الذي يقدمه تلفزيون الشارقة، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، أيام الأحد، والثلاثاء، والجمعة من كل أسبوع نافذة على أهمية المحتوى المرئي في صناعة جيل إعلامي قادر على المساهمة الفاعلة في بناء وطنه، والحفاظ على هويته الحضارية، انطلاقاً من رؤية المؤسسة الرامية إلى صناعة جيل من الإعلاميين الموهوبين، ومنحهم فرصة الظهور أمام المشاهدين.

وتنطوي فكرة البرنامج على تقديم محتوىً ثرياً للأطفال واليافعين، يشمل الفعاليات المتميزة التي تنظمها إمارة الشارقة أسبوعياً وعلى مدار العام، لتشجيع الأطفال على الانتساب إلى المراكز والنوادي المتخصصة المنتشرة في أرجاء الشارقة، والمشارَكة في النشاطات المجتمعية، بهدف ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز روح التعاون من أجل إثراء ثقافتهم، ورفد مخزونهم بتجارب تلامس واقع الحياة.

خطط منهجية

ويسير البرنامج وفق خطة منهجية تتلاءم والفئة العمرية المستهدَفة، حيث تبدأ باختيار نصوص الحلقات والمحتويات الملائمة للأطفال، ثم تنتقل إلى المراجعة والتدقيق بإشراك نخبة من المذيعين الصغار، وتنتهي بمتابعة مباشرة لتصوير الحلقات في أماكن انعقاد الأنشطة، في خطوة عملية ترفد تجربتهم عبر الممارسة المباشرة، فيما تكتمل خطة البرنامج بالجمع بين الممارسات النظرية والتطبيقات العملية.

وتناغماً مع ما تمثله إمارة الشارقة من مكانة ثقافية، فإن حلقات البرنامج تضم باقة متنوعة من الفقرات، قاسمها المشترك هو الثقافة، حيث يخصص فقراته لتغطية مختلف الفعاليات التي تنظمها الشارقة في هذا المجال، بما في ذلك المهرجانات، والمسرحيات، والندوات التوعوية، والأنشطة الثقافية والفنية، والترفيهية، وغيرها من فعاليات شارقة الثقافة.

ولم يغفل "نحن المستقبل" الروح الترفيهية باعتبارها فاكهة البرنامج، إذ تختتم كل حلقة بمسابقة "اربح معنا"، التي تهدف إلى تشجيع المشاهدين على المتابعة، وترفد مخزونهم المعلوماتي، من خلال تحفيز ذاكرة المتابعين على البحث عن إجابات الأسئلة المطروحة في مواقع الإنترنت، مخصصاً جائزة مالية لكل حلقة من حلقاته.

وقالت نجوى جمعة، منتج البرنامج والمشرفة عليه: تعكس هذه النوعية من البرامج التلفزيونية مدى الاهتمام التي توليه مؤسسة الشارقة للإعلام، ببناء الطفل فكرياً والارتقاء به، مترجمة بذلك رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية للاستثمار في العنصر البشري، وتطوير قدراته وتمكينه على كافة المستويات، منذ المراحل العمرية الأولى، إذ يحظى برنامج نحن المستقبل بدعم ومتابعة مباشرة من إدارة المؤسسة.

وتحقيقاً لذلك تواصل إدارة المؤسسة العمل على تسليط الضوء على الجهود المبذولة لبناء الطفل نفسياً وفكرياً وعلمياً، وكذلك إبراز دور مؤسسات الشارقة، في العناية بالصغار وصقل شخصياتهم، مثل مراكز أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، ومفوضية مرشدات الشارقة، وغيرها.

ويعتبر المذيع مايد المر، الذي يقدم إلى جانب مجموعة من الأطفال واليافعين، برنامج "نحن المستقبل"، أصغر مذيع إماراتي، وأحد أبرز المواهب التي قدمتها مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث تمكن وزملاؤه من تقديم البرنامج بإيقاع سريع كما يقتضي السيناريو الخاص بالبرنامج، الذي يقدم أيام الجمعة، والأحد، والثلاثاء، من كل أسبوع، في تمام الساعة 4:15 مساءً.

ويعتبر مقدمو "نحن المستقبل" الصغار راشد عمران، وراشد السويدي، وعبد الله الطنيجي، ومهرة المازمي، ومريم المشرخ، ومريم السلامي، وعائشة المطوع، والحور محمد، من أبرز المواهب التي صقلتها مؤسسة الشارقة للإعلام، والتي تتطلع إلى استقطاب العديد من الموهوبين الذين تزخر بهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شهد هاشم، معدة البرنامج: "نسعى من خلال برنامج "نحن المستقبل"، إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإعلامي عند الأطفال، وتمكينهم من المشاركة في إبراز وتغطية الفعاليات التي تقام بإمارة الشارقة، مع منحهم مساحة من الحرية في التعريف بالمعالم والأماكن السياحية والترفيهية والتراثية من خلال نظرتهم الشخصية لها، وما تقدمه من نشاطات متنوعة على مدار العام".

وقال مايد المر، 13 عاماً: "أنا ابن إمارة الشارقة الباسمة، أصغر إعلامي إماراتي، كما أطلق عليّ والدنا الغالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب القلب الكبير، وصاحب العلم، والمعرفة، والثقافة".

وأضاف: "هذا البرنامج شكل نقلة نوعية لمستقبلي في مجال الإعلام، كما أعتبره وساماً على صدري، فهو برنامج متكامل، وحلم ليس لي فحسب، بل لكل إعلامي صغير، إذ ينقلك البرنامج للتنفيذ العملي على أرض الواقع، من أجل نقل خبر، أو فكرة، أو نشاط، أو خدمة تقدمها الجهات والمؤسسات المعنية بالأطفال والناشئة، وهو برنامج يحسب لمؤسسة الشارقة للإعلام، التي أعتبرها رائدة في دعم وإبراز المواهب الإماراتية".