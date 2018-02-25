شرطة الشارقة تدعو السائقين لتوخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية

الشارقة 24:

في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، دعت شرطة الشارقة السائقين، ومستخدمي الطرق إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وتوخي الحذر أثناء قيادة المركبات، وضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

ونبهت شرطة الشارقة السائقين إلى ضرورة التقيد بحدود السرعة المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، وذلك تفادياً للحوادث والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود مياه الأمطار، أو تجمع الكتل الرملية على بعض الطرق، وما يترتب على ذلك من فقدان السيطرة على المركبات، أو التعرض لحوادث التدهور، والاصطدام بين المركبات.

كما حذرت سائقي الشاحنات، والمركبات الثقيلة التي تسير على الطرق الخارجية من تجاوز المركبات الأخرى بصورة خطرة، أو تغيير خط السير بصورة مفاجئة، والتأكد من عمل مصابيح الإنارة الخلفية، والأمامية بالشاحنة، أو المركبة، متمنين السلامة للجميع.