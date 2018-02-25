مجلس ضاحية الرحمانية ينظم التجمع الرابع لأهالي المنطقة

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية الرحمانية التجمع الرابع لأهالي ضاحية الرحمانية، ضمن مبادرة "يلستنا"، مساء الجمعة، في الساحة الخارجية لمسجد الشهيد مصبح سلطان الكتبي رحمه الله في الرحمانية 6.

حضر التجمع أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية وعدد من أعضاء المجلس وجيران المسجد ومجموعة من أهالي الضاحية.

وصرح حسن البلغوني عضو مجلس ضاحية الرحمانية أن مبادرة "يلستنا" تم تنظيمها تحت مظلة دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، لتعزيز قيم التعارف والتآخي بين أهالي الضاحية التي تتماشى مع عادات وأعراف المجتمع الإماراتي.

وأوضح البلغوني بأن هذا التجمع الرابع للمبادرة، حيث تم تنظيم 3 تجمعات مشابهة خلال الفترة الماضية، وأشار أن القائمين على المبادرة من أعضاء مجلس ضاحية الرحمانية حريصون على نقل التجمع في كل مرة من منطقة لأخرى لتشمل كافة مناطق ضاحية الرحمانية.

ووجه عضو مجلس الضاحية الدعوة لكافة أهالي ضاحية الرحمانية للتجاوب والتفاعل مع مبادرة "يلستنا" والاستفادة من الفعاليات والتجمعات التي ينظمها المجلس.