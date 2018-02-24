بلدية الشارقة تكرم الفائزين في مسابقة أجمل حديقة

الشارقة 24 – وام:

كرمت بلدية مدينة الشارقة بمقرها، الفائزين في مسابقة أجمل حديقة في دورتها الـ 15 والتي جاءت تحت شعار "حديقتي سعادتي"، حيث بلغ عدد الحدائق المشاركة 34 منها 10 حدائق مدرسية و24 منزلية.

وكرم الحفل ثلاثة فائزين وفق الفئات الثلاث للمسابقة، حيث فاز السيد علي عبد الله شهيل عن فئة أجمل حديقة منزلية ذات النمط الطبيعي، والسيد عدنان المعيني عن فئة أجمل حديقة منزلية ذات النمط الهندسي، والسيد إبراهيم الحمادي عن فئة أجمل حديقة منزلية ذات النمط المختلط، فيما فازت مدرسة الرفاع الثانوية عن فئة المدارس الحكومية ومدرسة العالم الجديد الخاصة عن فئة المدراس الخاصة، في حين تم تكريم المشاركين واللجنة المقيّمة للحدائق تقديراً لجهودهم خلال الدورة الحالية للمسابقة.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الشارقة تحتل بإنجازاتها المتعددة في المجال الزراعي والبيئي مكانة خاصة، فهي صاحبة تجربة حضارية وجمالية انبثقت معالمها الأولى من توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و بفضل دعم سموه المستمر حققت البلدية إنجازات كثيرة ومتعددة تضاف يومياً لسلسلة انجازاتها في العمل البلدي، مشيراً إلى أن لقطاع الزراعة والبيئة بالبلدية دور مهم في النهضة الزراعية واستمرار التنمية المستدامة للإمارة الباسمة تنفيذاً لتوجيهات سموه حيث تعمل بشكل مستمر على المشاركة في كل الفعاليات وخصوصاً البيئية وتسهم في زيادة التشجير والزراعة، وافتتاح الحدائق وتشجيع المجتمع على الاهتمام بالبيئة.

وقال المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة رئيس لجنة تقييم المسابقة، إن المسابقة حظيت بإقبال جماهيري كبير هذا العام، وحققت نجاحاً منقطع النظير استمراراً لسلسة النجاحات خلال الدورات السابقة، حيث تعكس هذه المشاركات واهتمام أفراد المجتمع بتزيين الحدائق وإنشائها أهمية الزراعة وتجاوب المجتمع مع دعوات البلدية بضرورة نشر الرقعة الخضراء والاهتمام بالزراعة وإنشاء الحدائق لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة، كما أن المسابقة باتت نموذجاً يحتذى به ومنصة مهمة لإيصال الرسالة الهادفة للبلدية فيما يتعلق المحافظة على البيئة وزيادة حملات التشجير، وحققت العديد من النتائج الإيجابية والمردود البيئي على الإمارة.

يشار إلى أن مسابقة "أجمل حديقة " تنقسم إلى فئتين، هما فئة أجمل حديقة منزلية، وفئة أجمل حديقة مدرسية حكومية أو خاصة، ويتم تقييم فئة الحديقة المنزلية وفقاً لثلاثة أنماط وهي النمط الهندسي والنمط الطبيعي والنمط المختلط لضمان التنوع في الجوانب الجمالية بالحديقة بحيث تشمل الأبعاد الجمالية الهندسية وطبيعة ونوعية النباتات والورود وغيرها.