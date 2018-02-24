"الشارقة لتطوير القدرات" تطلق برنامج "كايزن" العالمي لتقليل الهدر في قطاعات المال

الشارقة 24:



أعلنت الشارقة لتطوير القدرات، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق برنامج "كايزن" العالمي بشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وذلك تماشياً مع جهودها الهادفة إلى بناء جيل متميز ومبدع من القادة الملهمين والمؤثرين، الذين يسهمون في تحقيق التقدم المستمر والتنمية المستدامة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويعد برنامج "كايزن" العالمي، نظاماً إدارياً نشأ في البداية باليابان، قبل أن يصبح نهجا متبعاً في مؤسسات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، ويركز على القيام بخطوات جديدة ومبتكرة تحقق التطوير المستمر في جميع جوانب العمل، ويعتمد البرنامج على تقليل الهدر في الوقت والجهد والموارد، والتعامل بشكل أفضل مع التحديات عبر طرق علمية مبنية على أساس الفريق الواحد.



وأعلنت الشارقة لتطوير القدرات عن فتح باب التسجيل في البرنامج، الذي سيتم إطلاقه برعاية شركة "فاست لمقاولات البناء"، أمام الكفاءات الإدارية في مؤسسات القطاعين الحكومي و الخاص، بشرط أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة بطلاقة، مع الالتزام بالمشاركة في الرحلة التعليمية التي ستقام في اليابان لمدة خمسة أيام، وتعد جزءاً أساسياً من البرنامج، وعلى الراغبين في المشاركة بالبرنامج إرسال السيرة الذاتية وصورة عن جواز السفر على البريد الإلكتروني [email protected]



وسينطلق البرنامج بمسار تدريبي يمتد على مدى سبعة أيام في إمارة الشارقة خلال الفترة 13-22 مارس 2018 وتحديداً أيام 13-15 و19-22 مارس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة (قاعة الثريا) من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً، وخمسة أيام في مدينة ناجويا باليابان، رابع أكبر مدينة يابانية من حيث عدد السكان، والتي تشكل في الوقت ذاته مركزاً صناعياً مهماً، حيث سيتم القيام بجولة المقارنة المعيارية في المدينة خلال الفترة 25-31 مارس 2018.



وأكد سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن البرنامج يتماشى مع سعي الشارقة لتطوير القدرات إلى رفع كفاءة قادة الأعمال من الشباب، لتلبية احتياجات الخطط المستقبلية التطويرية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأنه يتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لترسيخ الريادة والإبداع في عمل مؤسساتهم، ويمنحهم قدرة أكبر على مواجهة التحديات، وتحسين العمليات من أجل تقديم أفضل المخرجات.



وقال البلوشي: "يسعدنا إطلاق هذا البرنامج التدريبي المبتكر الذي حقق شهرة كبيرة ونجاحاً لافتاً داخل اليابان وخارجها، نظراً لدوره في إعادة هيكلة الأعمال، بحيث يركز على تقليل الهدر في العمليات، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والشركات وموظفيها والمتعاملين معها".



ومن ناحيته قال المهندس فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست" لمقاولات البناء: "تأتي مساهمتنا في دعم هذا البرنامج العالمي انطلاقاً من حرصنا على رفد المجتمع الإماراتي بالقيادات والكفاءات البشرية القادرة على تعزيز مسيرة النمو والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء بقدرات الشباب من أجل خدمة وطنهم وتمكينهم من مواصلة الريادة في جميع القطاعات التنموية".



وأشار عفانة إلى أن التعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ضروري من أجل المحافظة على التميز الذي يحقق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة، ويضمن تنوع الموارد الاقتصادية، وزيادة القدرات التنافسية للدولة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها مؤسسة ربع قرن والمؤسسات المنضوية تحتها، سيكون لها شأن كبير في تحقيق مزيد من النهضة والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.



و"كايزن" كلمة يابانية تعني "التغيير للأفضل"، وقد ابتكرها تاييشي أوهونو للتغلب على التحديات التي واجهتها المصانع الكبرى والمؤسسات المالية اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال إجراء تغييرات بطيئة في العمل، ولكنها مستمرة، تضمن في النهاية تحسين الإجراءات وتقليل الهدر، وبعد نجاح هذه الاستراتيجية الإدارية في إحداث نقلة نوعية في عمل الشركات باليابان، تحولت إلى أسلوب لتنمية وتطوير مختلف جوانب الحياة.