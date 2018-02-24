شرطة الشرقية تلقي القبض على عربي يستولي على الأموال بالحيلة

الشارقة 24:



تمكن قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية، إثر بلاغ ورد إليه، يفيد بتعرض محل تجاري للنصب والاحتيال، عن طريق الخداع والتحايل على البائع، بمعاونة آخر.



وكان بلاغ قد ورد من صاحب المحل، يفيد بدخول شخصين إلى محله، حيث طلب أحدهما شراء علبة زيت تشحيم للسيارة البالغ قيمتها 50 درهماً، وقام بتسليمه مبلغ 500 درهم، ثم أعاد البائع باقي المبلغ له، في حين يقوم الثاني بتضليل التاجر، وتشتيت فكره، بطلب عدة بضائع وإعادتها مرة أخرى، بحجة غلاء ثمنها، وبعدها يطلب المشتبه به إعادة المبلغ، وذلك بإيهام البائع أنه استلم مبلغ البضاعة المسترجعة، وبعد خروجهما، أدرك صاحب المحل الخدعة، بأنهما استغلا ذلك لسرقة المبلغ منه بالحيلة.



وأوضح المقدم علي محمد الظنحاني رئيس القسم، أنه بناءً على البلاغ المقدم من صاحب المحل، تم تشكيل فريق أمني يعمل على جمع المعلومات، والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهما والقبض عليهما.



وأضاف أنه من خلال الوقوف على الأسلوب الإجرامي المتبع، ومعرفة الأماكن التي تكررت فيها حوادث السرقات بالحيلة، تولى فريق أمني مهمة البحث والتحري، حيث تبين أنهما نفذا هذا الأسلوب الإجرامي في محلات تجارية عدة، وقاما بالاستيلاء على الأموال بالحيلة والخداع، وأوضح أن شخصين من الجنسية العربية كانا وراء هذه السرقات كلها، وأنه تم القبض على أحدهما فيما لاذ الثاني بالفرار إلى خارج الدولة قبل ورود البلاغ، وبمواجهة المشتبه به اعترف بتنفيذ سرقات عدة بنفس الحيلة والخدعة، وباستخدام أسلوب التضليل للاستيلاء على الأموال، بمساعدة شخص آخر، وأنه تم تسجيل اعترافاته كاملة، حول تلك السرقات وإحالته للنيابة العامة.



وأكد المقدم الظنحاني، أن الأجهزة الأمنية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، وخاصة فيما يتعلق بجرائم السرقة بالحيلة، وقادرة على الوصول إلى المجرمين مهما بلغوا من الدهاء، وحذر أصحاب النفوس الضعيفة من القيام بمثل هذه الأفعال غير القانونية، والسعي وراء الكسب السريع، من خلال عمليات النصب والاحتيال، مبيناً أن شرطة الشارقة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث والالتفاف على القانون.