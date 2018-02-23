حاكم الشارقة يهنئ أمير الكويت

الشارقة 24 – عائشة العوضي:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة.