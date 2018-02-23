عبيد بن فريش: "خورفكان الدولي للجراحة" تظاهرة طبية أكاديمية تستقطب نخبة من أطباء العالم

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

قال عبيد بن فريش الكندي، مدير مستشفى خورفكان، إنه تنفيذاً وتماشياً مع استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية، أطلقت المستشفى صباح الجمعة بالتعاون مع مستشفى القاسمي فعاليات مؤتمر خورفكان الدولي الخامس للجراحة.

وأشار في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن المؤتمر بات بمثابة تظاهرة طبية أكاديمية تحتضنها خورفكان سنوياً، وتستقطب من خلالها نخبة من الأطباء في العالم لتبادل الرؤى والخبرات الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمة الصحية على المرضى.

ولفت الكندي، إلى مشاركة حاشدة من مستشفيات الدولة في المؤتمر، فضلاً عن استضافة وفود من 14 دولة حول العالم في المؤتمر الذي يسلط الضوء على مستجدات علم وطب الجراحة، مشيراً إلى أن المؤتمر وعلى مدار يومين يناقش العديد من أوراق العمل في هذا السياق، فضلاً عن إقامة العديد من ورش العمل.

وعبّر مدير مستشفى خورفكان عن تمنياته بنجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه والخروج بجملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمهارات المشاركين، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين.