د. نفاد الحديدي: 40 أطروحة تخصصية في مؤتمر خورفكان الدولي الخامس للجراحة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

قال الدكتور نفاد الحديدي، رئيس قسم الجراحة بمستشفى خورفكان، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر خورفكان الدولي الخامس للجراحة، إن المؤتمر يشهد مشاركة نحو 850 من الاستشاريين والأطباء الاختصاصيين في طب الجراحة بأنواعه.

وأشار في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر صباح الجمعة في جامعة الشارقة بخورفكان، إلى أن المؤتمر وعلى مدار يومين سيناقش 40 أطروحة تخصصية حول مستجدات طب الجراحة العامة وجراحات السمنة والتجميل والجراحات التكميلية.

ونوه الحديدي، إلى مشاركة أغلب مستشفيات الدولة في المؤتمر، فضلاً عن مشاركة وفود طبية من دول خليجية وعربية عدة، إضافة إلى وفود من اليابان وإيطاليا.

وكشف رئيس قسم الجراحة بمستشفى خورفكان عن منح المشاركين في المؤتمر شهادة تدريبية معتمدة بعدد 12.25 ساعة تدريبية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي.

وأشار الحديدي، إلى تنظيم معرض تقني لأحدث أجهزة ومستلزمات الجراحة على هامش المؤتمر، بمشاركة 21 شركة محلية وإقليمية ودولية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أبرز الحضور خلال أيام المؤتمر، ومنهم د. مروان الزرعوني رئيس جمعية الجراحين في الإمارات، ود. سالم الحارثي رئيس قسم الجراحة بمستشفى المفرق، ونخبة من الجراحين بمستشفى القاسمي وعموم مستشفيات الدولة.