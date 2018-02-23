انطلاق أعمال مؤتمر خورفكان الدولي الخامس للجراحة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

بمشاركة أكثر من 800 من الاستشاريين والأطباء والهيئات الفنية والإدارية من مستشفيات الدولة، ووفود من 14 دولة خليجية وعربية وأوروبية؛ انطلقت صباح الجمعة أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر خورفكان الدولي للجراحة.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه مستشفى خورفكان بالتعاون مع مستشفى القاسمي، على مدار يومين نحو 40 ورقة عمل تخصصية عن أحدث ما توصل إليه العلم في طب جراحات السمنة والتجميل والجراحات العامة والتكميلية.

افتتح أعمال المؤتمر الذي يقام بجامعة الشارقة فرع خورفكان، عبيد بن فريش الكندي مدير مستشفى خورفكان، بحضور حشد من مسؤولي مستشفيات الدولة، ومديري الدوائر الحكومية بخورفكان.

وقال الكندي، إن المؤتمر الذي يقام للعام الخامس على التوالي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتماشياً مع برامجها للتعليم المستمر، لرفع كفاءة طواقم العمل بمستشفيات الدولة.

من جانبه، قال الدكتور صفوت الحسيني استشاري جراحة التجميل في مستشفى القاسمي، والرئيس الطبي للمؤتمر إن المؤتمر يعد منصة دولية متجددة لتبادل الخبرات، والتعرف إلى أحدث ما توصل له العلم في الجراحة، وتبادل الرؤى والأفكار وصياغة التوصيات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، ما يرسخ مكانة خورفكان تدريجياً على خريطة سياحة المؤتمرات.

ويقام على هامش المؤتمر، معرضاً تقنياً ولوجستياً للأدوات والمستهلكات المستخدمة في العمليات الجراحية، ويضم أجنحة لـ 20 شركة محلية وإقليمية ودولية، تعرض من خلالها أحدث منتجاتها من أجهزة وأسرّة طبية وتقنيات علاجية.