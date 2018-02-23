عائشة الحوسني: حلة جديدة وبرنامج حافل لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت عائشة الحوسني المنسق العام لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، والذي افتتحت فعاليات دورته الثالثة، مساء الخميس، أن الدورة الجديدة للمهرجان تأتي بحلة جديدة ومختلفة تماماً عن الدورات السابقة.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن برنامج الدورة الحالية للمهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، حافل بالعروض من دول عربية مختلفة حيث يقدم المهرجان للجمهور 5 عروض مسرحية من الإمارات ومصر والمغرب والأردن وعمان.

ونوهت الحوسني إلى البرنامج الثقافي المصاحب للعروض المسرحية ويتضمن إطلاق فعاليات ملتقى الشارقة للمسرح العربي في دورته الـ 15 علاوة على العديد من الورش النظرية والعملية لنخبة من الأكاديميين والمسرحيين، وتتناول أطروحات مختلفة حول المسرح والتأليف والرواية بما يتناسب مع مختلف الأعمار.

وأضافت الحوسني أن حفل الافتتاح توج بالحضور اللافت من الجماهير والضيوف من مختلف الدول العربية حيث يستضيف المهرجان أكثر من 100 شخصية من النقاد والمخرجين والمسرحيين من الدول العربية كافة.