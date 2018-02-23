د. خليفة الهاجري: "دبا الحصن للمسرح الثنائي" رحلة فنية ثرية للمسرحيين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال الدكتور خليفة الهاجري أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت: إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يتميز باستقطابه الأعمال المسرحية من داخل وخارج الشارقة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، أن المهرجان يمثل رحلة فنية مجانية وثرية للمسرحيين، يتبادلوا خلالها الرؤى والخبرات والمعارف، كما يمثل منصة للوقوف حول أحدث الرؤى المسرحية في التمثيل والإخراج والسينوغرافيا والنصوص.

واعتبر الهاجري أن المسرح الثنائي يعتبر واحداً من أخطر المسارح، باختزاله ومساحته التي تظهر قدرات الفنان على خشبة المسرح، واصفاً تجربة دائرة الثقافة بالشارقة بتقديم هذا النوع من المسارح عبر المهرجان، بالتجربة الرائدة والرائعة، معبراً عن آماله أن تنتقل التجربة إلى أماكن أخرى.