نقيب الممثلين في لبنان: حاكم الشارقة داعم الحركة الثقافية والمسرحية في العالم العربي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال الدكتور جان قسيس نقيب الممثلين في لبنان: إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، واحد من الأنشطة الثقافية والمسرحية العامة والرائعة التي تشهدها إمارة الشارقة كل عام.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش تقديمه ورشة عمل عن الإلقاء المسرحي ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، أن ورشته ركزت على أهمية التعاطي مع فن الإلقاء وسلامة اللغة العربية في العمل المسرحي.

وعبر قسيس عن أسفه لغياب إدراك أهمية فن الإلقاء عند كثير من العاملين في مجال المسرح حسب قوله، مضيفاً "من المؤسف أكثر من ذلك هو عدم إعطاء اللغة العربية أهميتها الكافية رغم كونها لغة لها قدسيتها".

وثمن نقيب الممثلين في لبنان جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الحركة الثقافية والمسرحية في العالم العربي، واصفاً ما يقدمه سموه في هذا السياق بصاحب الأيادي البيضاء.

واختتم قسيس حديثه بالإشارة إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وباهتمامه ودعمه اللا محدود، يبرهن أن الثقافة والمسرح يمكن أن يكونا علاجاً لمعظم مشاكلنا في العالم العربي، معبراً عن آماله أن ينتبه المسرحيون العرب لعطايا صاحب السمو حاكم الشارقة وأهدافه.