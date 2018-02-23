أشاد بثقة حاكم الشارقة

مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان ينتخب رئيسه ونائبه

  • الجمعة 23, فبراير 2018 في 10:55 ص
  • جانب من اجتماع مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان
    جانب من اجتماع مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان
  • لقطة تذكارية على هامش اجتماع مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان
    لقطة تذكارية على هامش اجتماع مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان
Next Previous
أشاد محمد أحمد الغاوي، بعد انتخابه بالتزكية رئيساً لمجلس ضاحية الزبارة في خورفكان، بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الشارقة 24:

انتخب مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، خلال اجتماعه الأول مساء الخميس، محمد أحمد الغاوي رئيساً له بالتزكية، وخلفان صالح النقبي نائباً له.

وبارك سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤن الضواحي والقرى بالشارقة، انتخاب الغاوي والنقبي، وأعرب عن تمنياته لهما بالنجاح في أداء المهام الموكلة إليهما.

من جهته، هنأ الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، رئيس مجلس الضاحية ونائبه بالاختيار من قبل الأعضاء، مؤكداً أهمية دور المجلس في خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

بدوره، أكد الغاوي، أن المجلس سيعمل يداً بيد لتعزيز التواصل مع الأهالي وخدمتهم، وأعرب عن اعتزازه بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من مبادرات وأعمال المجالس الأخرى.