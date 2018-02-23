مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة يوزع المهام على أعضائه

الشارقة 24:



أشاد مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على خدمة كتاب الله وحفظه وترتيله وتجويده.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس، بعد صدور المرسوم الأميري بإعادة تشكيله، برئاسة سعادة سلطان مطر بن دلموك.



وانتخب المجلس، حميد محمد الجروان نائباً لرئيسه بالتزكية، ثم وزع المهام على أعضائه، وناقش الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وما تشهده من نمو دائم في عدد حلقاتها، وإشرافها على العديد من الجوائز القرآنية في إمارة الشارقة.



وتطرق المجتمعون، إلى مجالات عمل المؤسسة في الإشراف على المراكز القرآنية الخاصة، إلى جانب الأمور المالية للكادر الوظيفي، ورسوم إعادة طباعة شهادات الحافظ.



وأعرب سعادة سلطان مطر بن دلموك، عن تمنياته لأعضاء المجلس بالنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم.