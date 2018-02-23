محمد خميس النقبي: مشاركة مجتمعية واسعة لإزالة الكتابة عن جبال شيص

الشارقة 24- وليد الشيخ:



توجه محمد خميس النقبي القائم بأعمال والي منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان، بأسمى آيات الشكر لسعادة هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة، لزيارتها المنطقة وتدشينها حملة إزالة الرسوم والكتابة عن جبالها.



وثمن النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، جهود الهيئة في المحافظة على المناطق الجبلية، معتبراً أن الحملة التي أطلقتها الهيئة حققت أهدافها، بمشاركة مجتمعية واسعة.



وأضاف أن "شيص" تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما جعلها نقطة جذب سياحي كبير، عزز من ذلك ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية وبيئية.



وناشد القائم بأعمال والي شيص، زوار المنطقة بضرورة الحفاظ على جماليات المنطقة، وعدم الإضرار ببيئتها، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من دون العبث بمكوناتها.