سعيد بن صقر: عروض مميزة لنخبة من الفنانين بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، أهمية المهرجانات المسرحية في تعزيز الوعي والارتقاء بالذائقة الجمعية للجماهير من خلال العروض الهادفة.

وقال القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، إن المهرجان في دورته الثالثة يقدم للجمهور وجبة دسمة من العروض المسرحية المميزة، وتجسد ذلك في أول عروضه.

وأشاد القاسمي بعرض الافتتاح والذي جاء تحت عنوان "فردة دماغ"، واصفاً العمل بالمميز والهادف، وهذا ليس غريباً لكونه نتاج جهد من مجموعة من الفنانين المحترفين ممن لهم باع طويل في العمل المسرحي.

وثمن الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ووسائل الإعلام كافة، في إبراز فعاليات المهرجان، ومختلف الفعاليات الفنية والثقافية التي تحتضنها إمارة الشارقة.