هنا السويدي: حماية البيئة مسؤولية مجتمعية تحتم تضافر كل الجهود

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت سعادة هنا سيف السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حرص الهيئة على تعزيز الأنشطة الهادفة لحماية البيئة، بمختلف أنواعها البرية والجبلية والصحراوية.

وقالت بتصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش إطلاق حملة مسح الرسوم والكتابة عن جبال منطقة شيص، إن الحملة تأتي ضمن مبادرة التوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية.

وأضافت أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على واحدة من أجمل المناطق التي تزخر بالوديان والجبال؛ مضيفة أنها تستهدف تسليط الضوء على هذه المقومات الطبيعية التي تشكل عنصر جذب سياحي كبير.

وأشارت إلى اضطلاع طواقم الهيئة وعدد كبير من المتطوعين، بإزالة الرسوم والكتابات التي تشوه البيئة في منطقة شيص؛ لافتة إلى أهمية الحفاظ على البيئة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل كل فرد وتحتم تضافر الجهود، مناشدة الجمهور بعدم ترك مخلفات الشواء في المناطق البرية والجبلية، حفاظاً على البيئة ودعماً للاستدامة، وتحاشياً للوقوع تحت طائلة القوانين الناظمة والتي نصت على تغريم كل من يعبث بالبيئة.