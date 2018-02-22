شرطة الشارقة تطلق الباقة السادسة للأرقام المميزة

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة بالمزادات العلنية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، الباقة السادسة من الأرقام المميزة للوحات السيارات من خلال البيع المباشر، وتتضمن 100 رقم من الفئة الثالثة، بواقع 61 لوحة رباعية و39 لوحة خماسية، وهي المرة السادسة التي يتم طرح أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر إلى الجمهور في إمارة الشارقة.

وقال العقيد علي بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: "ينسجم إطلاق الباقة السادسة من الأرقام الرباعية والخماسية بأسلوب البيع المباشر مع نهج المبادرات المبتكرة التي تطلقها القيادة العامة لشرطة الشارقة لخدمة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم من الأرقام المميزة، حيث يصادف هذا الإطلاق فعاليات شهر الابتكار في الإمارات، مما يعكس التزامنا التام بتوظيف الابتكار والتميز في خدمة متعاملينا وإسعادهم وتسهيل متطلباتهم."

وبدوره أشار عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات: "مثّل أسلوب البيع المباشر نقلة نوعية في نوعية وجودة خدمات المزادات في المنطقة، حيث نوفر هذه الخدمة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ونعتبرها الطريقة الأنسب لتوفير احتياجات الجمهور، وتوفير الوقت والجهد بما يضمن سعادتهم التي نعتبرها أولوية قصوى في جميع خدماتنا، وإننا على ثقة بأن هذه المبادرة حققت أهدافها وجعلتنا مع رواد خدمات المزاد المبتكرة في المنطقة".