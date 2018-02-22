"الشارقة التعاونية" تنال شهادة اعتماد المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات

الشارقة 24:





حصلت جمعية الشارقة التعاونية – إدارة تقنية المعلومات على شهادة اعتماد المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات، "ISO/IEC27001:2013"، من شركة تي يو في راين لاند الشرق الأوسط، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات المستقلة.

وتسلم سعادة ماجد سالم الجنيد، مدير عام جمعية الشارقة التعاونية، شهادة الاعتماد من فارس ناعوري، مدير عام شركة تي يو في راين لاند الشرق الأوسط، بحضور جاسم العبدولي، مدير إدارة تقنية المعلومات، وعبد الله الهوتي، رئيس قسم إدارة تقنية المعلومات، وعدد من الموظفين.

وأشارت الإدارة العليا للجمعية، إلى أن حصول إدارة تقنية المعلومات على شهادة إدارة أمن المعلومات، يثبت التزام الجمعية بأمن المعلومات الخاصة بعملائها وموظفيها وكافة المساهمين لديها، في إطار استراتيجية الجمعية بتطوير الأداء وإجراءات العمل لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وتقدم جاسم العبدولي، مدير إدارة تقنية المعلومات، بالشكر الجزيل لإدارة الجمعية العليا على دعمها الدائم للموظفين، وتقديرها لجهودهم المبذولة في تطوير العمل والارتقاء به، وثمن جهود موظفي إدارة تقنية المعلومات في توفير متطلبات إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات، وتطبيق كافة المعايير وتنفيذها والمحافظة عليها وتحسينها بشكل مستمر بما يتناسب مع احتياجات الجمعية.