"المحميات الطبيعية" تطلق حملة لإزالة الرسوم والكتابة عن جبال شيص

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



زارت سعادة هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، الخميس، منطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان، على رأس وفد من مديري الإدارات وموظفي الهيئة.



كان في استقبال الوفد الزائر، خميس النقبي والي منطقة شيص، والقائم بأعماله محمد خميس النقبي، وعدد من مسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية بمدينة خورفكان.



وبحثت السويدي في اجتماع ضم والي وأهالي المنطقة، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعرفت على بعض احتياجات المنطقة الخدمية والبيئية في جولة ميدانية بعدد من معالمها السياحية وكان أبرزها منطقة عين القاوة السياحية.



وأكدت السويدي، أهمية منطقة شيص كأحد مناطق الجذب السياحي البيئي بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية، لافتة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمنطقة شيص؛ معتبرة أن للمنطقة مستقبل واعد نتيجة لهذا الاهتمام الكبير الذي ينعكس على قطاعات البنية التحتية والبيئة والسياحة والتي تشهد تطوراً لافتاً.



على هامش الزيارة، دشنت السويدي وبمشاركة حاشدة لعدد من الدوائر والمتطوعين، حملة لإزالة الرسوم والكتابة عن صخور وجبال المنطقة؛ وذلك ضمن أنشطة مبادرة الهيئة للتوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية بالشارقة.



وشاركت السويدي، المتطوعين في إزالة بعض الرسوم من الصخور وجبال شيص؛ قبل أن تقوم بغرس بعض شتلات الأشجار الجبلية في منطقة عين القاوة، أسوة بنهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يحرص على تعزيز انتشار الأشجار والنباتات المحلية في المناطق الجبلية.



تضمنت الحملة إقامة معرضاً تعريفياً نظمته الهيئة، عن أبرز النباتات والأشجار المحلية ومميزاتها من التكيف مع مناخ المناطق الجبلية ونقص المياه، مع إبراز خصائصها وتأثيرها في تحقيق التوازن البيئي والعنصر الجمالي في سفوح الجبال ومنحدرات الوديان.



وقامت هيئة البيئة بتوزيع البروشورات التوعوية عن سبل الحفاظ على البيئة الجبلية، فضلاً عن توضيح المخالفات التي تترتب على مخالفة القوانين الناظمة في هذا الصدد.