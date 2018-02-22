مذكرة تفاهم بين "اجتماعية الشارقة" ودائرة الإحصاء لتعزيز الشراكة

الشارقة 24:



أبرمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة على هامش فعاليات "شهر الإمارات للابتكار".



تهدف المذكرة إلى توطيد أواصر الشراكة والتعاون الفني والتقني بين الطرفين، من خلال دعم عملية التنسيق في مجالات تبادل المعلومات والبيانات وهيكلة وتطوير العمل الإحصائي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والمستدامة لحكومة الشارقة.



وبحسب المذكرة؛ فإن الطرفين يسعيان إلى تطوير كل من النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في إمارة الشارقة، إضافة لتحديث المعطيات الوصفية حسب المعايير العالمية وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الدولة، وذلك لتعزيز وتحسين مؤشرات التنمية والتخطيط وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً والمتبعة وفق برنامج يتضمن التوقيتات الزمنية لإصدار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية وما في حكمها.



وقع مذكرة التفاهم، سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمعنيين من الطرفين.



ثمنت عفاف إبراهيم المري، مشروع "تبادل" الذي أطلقته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة البيانات والمعلومات في إمارة الشارقة، مثمنة دور دائرة الإحصاء وجهودها في تعزيز تبادل الخبرات الحكومية في ميدان النظم الإحصائية، ودعم الخطط التنموية المختلفة.



ولفتت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تمكن الدائرة من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة والاستفادة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز خدمات الدائرة الاجتماعية وبما يعود بالمنفعة العامة لمجتمع إمارة الشارقة.



وأكدت المري، أن العلاقة بين الجهتين هي علاقة وطيدة كونها تنطوي على تحقيق الاستثمار الأمثل في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والخبرات والتقنيات المتاحة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لحكومة إمارة الشارقة الرامية إلى دعم وتطوير الأداء المؤسسي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة والمصلحة العامة لمختلف أفراد المجتمع.



من جانبه، أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بدور "اجتماعية الشارقة" وجهودها ومساهمتها في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة إضافية ضمن سعي دائرة الإحصاء لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية للعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الإمارة.



وأوضح الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، أن إطلاق دائرة الإحصاء لمشروع تبادل يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير البيانات، ولدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالعمل المؤسسي.