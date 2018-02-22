بدور الحمادي: اعتماد "التقييم الإلكتروني" في مسابقة أجمل حديقة بالشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت بدور الحمادي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، رئيس فريق تكريم أجمل حديقة، في بلدية مدينة الشارقة، إن اللجنة راعت عدة معايير في اختيار أجمل حديقة، لضمان التنوع في الجوانب الجمالية بالحديقة، بحيث تشمل الأبعاد الجمالية الهندسية، وطبيعة ونوعية النباتات والورود.

وأشارت الحمادي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة، الخميس، بالمبنى الرئيسي للبلدية بمنطقة المصلى، إلى أن الإقبال على المشاركة في المسابقة كان جيداً جداً، وبلغ عدد الحدائق المشاركة 34 حديقة منها 10 حدائق مدرسية و24 منزلية.

وتأتي مسابقة أجمل حديقة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بجعل بيوت الشارقة خضراء، وفي إطار حرص البلدية على إشراك قطاعات المجتمع في جهود التخضير وبسط الرقعة الخضراء، وهو ما يساهم في زيادة المسطحات الخضراء ويتوافق مع رؤية الإمارة.