محمد خلفان الرميثي: ختام مميز لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على احتضانها بطولة الشرطة للرماية على مدار السنوات الماضية.

كما توجه قائد عام شرطة أبو ظبي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، بالشكر لاتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، على تنظيمه لهذا الحدث المهم والبارز بمختلف اللجان المشاركة.

وأضاف اللواء الرميثي، أن البطولة هذا العام كانت صعبة وشهدت منافسة كبيرة بين الفرق؛ مشيداً بفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي حصد درع التفوق العام؛ متمنياً التوفيق للجميع وأن تستمر المنافسة الشريفة بين جميع فرق القيادات الأمنية في الدولة.