هيثم بن صقر يشهد حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبلدية كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، يوم الخميس، حفل التكريم السنوي لبلدية كلباء لعام 2017، والذي ضم عدداً من الدوائر الحكومية والخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، ممن ساهم في إنجاح فعاليات البلدية، خلال العام المنصرم.

وحضر فعاليات الحفل، الذي أقيم بالمركز الثقافي بمدينة كلباء، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة جاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وسعادة محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وحشد كبير من مسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالساحل الشرقي.

وأكد المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير البلدية، في كلمته الافتتاحية للحفل، أهمية مساهمة جميع المؤسسات في عام زايد، وأهمية الابتكار والتطوير في عمل طاقم البلدية، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق وإعلاء المصلحة العامة.

وفي ختام كلمته، توجّه الذباحي بخالص شكره لجميع المتعاونين من المؤسسات والأفراد، لإنجاح فعاليات مدينة كلباء، ومن ثم تم عرض فيديو لإنجازات وفعاليات البلدية خلال العام الماضي، كما تم تكريم اللجان العاملة في فعاليات البلدية.

وكرّم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة سالم بن محمد النقبي، والمهندس خلفان الذباحي، المؤسسات والدوائر من الشركاء الاستراتيجيين للبلدية، حيث بلغ عدد الجهات المكرمة أكثر من 70 من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والمتعاونين.

وفي الختام، قدم مدير بلدية كلباء، هدية تذكارية للشيخ هيثم بن صقر القاسمي تقديراً لدعمه الدائم لأنشطة وأعمال البلدية.