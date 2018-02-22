د. طارق بن خادم: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لرعاية الأسرة

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجه سعادة الدكتور طارق بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رؤيته في قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضمن رعاية الأسرة.

وأكد سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أهمية دور قانون الضمان الاجتماعي، في تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة، وارتقاء أبنائها في المزايا والمنافع، ما ينعكس على استقرار حياتهم.

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة برفع سقف الحد الأدنى للراتب إلى 17500 درهم، هو ضمان اجتماعي للأسرة، واستقرار لها من كافة النواحي.