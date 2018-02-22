ورشة "مهندس المستقبل" تستقطب اهتمام الأطفال

الشارقة 24:



لاقت ورشة عمل "مهندس المستقبل" التي نظمتها دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، التي اختتمت فعالياتها يوم أمس الأربعاء، إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال المشاركون فيها.



وتهدف الورشة إلى زرع حب مهنة الهندسة لدى الأطفال منذ الصغر من خلال شرح أسس هذه المهنة وقواعدها بطرق بسيطة ويسهل فهمها، بالإضافة إلى ذلك، عمل المتحدثون في الورشة، وهم المهندسة بشائر المنصوري، والمهندس شريف علاء الدين، وأروى الزعابي، على جعل الطلبة الصغار يجربون بعض الأدوات التي تستخدم في مهنة الهندسة.



وتخللت الورشة الكثير من الأنشطة والأسئلة التفاعلية التي خمن من خلالها الأطفال الأدوات المستخدمة في الهندسة مثل "المتر" الذي يستخدم لقياس الأطوال، وجهاز قياس المسافات بالليزر.



بالإضافة إلى ذلك، تعرف الأطفال على أدوات السلامة مثل حذاء سلامة القدمين، الذي يحمي القدم من سقوط المواد البنائية، ونظارة سلامة العينين، التي تحمي العين من الحبيبات المتطايرة والكيماويات، وقفازات سلامة اليدين، التي تستخدم لحماية اليدين من معدات البناء والكيماويات.



وتم خلال الورشة أيضاً عرض فيديو عن طريقة بناء المنزل من الأساس، وتطرق الفيديو التوضيحي أن هناك 4 عناصر أساسية لبناء هيكل أي منزل، وهي القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسقف.