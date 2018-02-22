د. الحاج: "الفحص الذكي للعوازل الهوائية" يتميز بالدقة وقلة التكلفة

الشارقة 24:



نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ورشة عمل بعنوان "الفحص الذكي للعوازل الهوائية"، قدمها الدكتور أيمن الحاج أستاذ الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بالجامعة الأميركية في الشارقة.



وقال الدكتور الحاج خلال الورشة التي حضرها لفيف من ذوي الاختصاص، إضافة إلى عدد من الطلبة المهتمين بالموضوع، إن العوازل الهوائية تكتسب أهمية كبرى في الشبكة الكهربائية لأنها المسؤولة عن عزل وحمل خطوط نقل الطاقة الكهربائية.



وأضاف الحاج: "تتعرض هذه العوازل إلى بعض المشاكل مثل التآكل والانهيار بسبب العوامل الطبيعية المحيطة كالتلوث الجوي، والرطوبة وشدة الغبار، كما تساهم في زيادة هذه المشاكل وتفاقمها عوامل التعرية، أو العوامل البشرية كالتخريب المباشر، مثل الارتطام بأجسام صلبة".



وذكر الحاج موضحاً أن منطقة الخليج تزداد فيها هذه المشكلة كثيراً كون المنطقة لها طبيعة طقس خاصة من ارتفاع في نسب الرطوبة، بالإضافة إلى أن شدة وكثرة الغبار أعلى من المعدلات العالمية، مما يتطلب معه زيادة عدد مرات الفحص الدوري، وكذلك مرات غسيل هذه الخطوط مما يؤثر على عمرها الافتراضي.



وقال الحاج: "إنه من المهم فحص هذه العوازل بشكل دوري من قبل شركات الكهرباء، ولكن التكلفة المرتفعة للفحص الدوري وخطورته على حياة من يقوم به، واستئجار أو استخدام طائرة هليكوبتر، في عمل هذا الفحص، دفعنا إلى البحث في أساليب جديدة للقيام بالفحص قبل أن تحدث مشكلة كبرى من حيث تآكل العوازل التي قد تؤدي إلى سقوط الأعمدة التي تحمل هذه الخطوط الكهربائية".



وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بطريقة فحص ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض التكلفة، وتقليل الخطورة على حياة العاملين في هذا المجال.



ويهدف "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة" إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.