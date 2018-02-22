"جري سيدات الشارقة" يخصص جزءاً من رسوم التسجيل لدعم مرضى السرطان

الشارقة 24:



أعلن "نادي سيدات الشارقة" عن تخصيص جزء من عائدات رسوم التسجيل بسباق "جري سيدات الشارقة 2018" لجمعية "أصدقاء مرضى السرطان"، المؤسسة الخيرية الرائدة التي تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يتسبب فيها هذا الداء للمرضى وعائلاتهم في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.



ويُمثّل الحدث الرياضي المخصص للسيدات والفتيات حصراً فرصة ثمينة لهن للإسهام بدعم مرضى السرطان، وتعزيز قيم التضامن والتضحية والإيثار التي غرسها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، مؤسس دولة الاتحاد، تزامناً مع "عام زايد" 2018، وتشكل المبادرة أولى مبادرات "نادي سيدات الشارقة" الخيرية خلال "عام زايد"، تماشياً مع مسؤولية النادي الاجتماعية تجاه جميع أفراد المجتمع، وخصوصاً المصابين بالسرطان.



وتشارك جمعية "أصدقاء مرضى السرطان" الحدث بمنصة خاصة لجمع التبرعات المادية من المشاركات والزائرات وتضم المنصة خبيرات تجميل من بوتيك أوركيد للجمال، وصالون التجميل التابع للنادي، لاستقبال السيدات والفتيات الراغبات بالتبرع بشعرهن للمصابات بالسرطان في الجمعية.



وفي هذا الشأن، قالت خولة السركال، المدير العام لـ "نادي سيدات الشارقة": "في إطار حرصنا على دعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج من خلال جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ينظم نادي سيدات الشارقة جملة من الفعاليات والأحداث على مدار العام، ومنها "جري سيدات الشارقة"، موفراً لجميع أفراد المجتمع فرصة مثالية للإسهام بدعم هذه القضية المجتمعية النبيلة".



وأضافت: "يتماشى هدف "جري سيدات الشارقة" مع الرسالة النبيلة التي تسعى إليها جمعية مرضى السرطان وهي نشر وتعزيز صحة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، من خلال اتباع أنماط حياة صحية، ويشكل هذا الحدث الرياضي فرصة ثمينة وحافزاً رئيساً لممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية.



وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "جري سيدات الشارقة" تحت شعار "استعدي، انطلقي، وتألقي!" في 9 مارس 2018، ويشمل السباق فئتين مختلفتين هما فئة 5 و10 كيلومترات، في المدينة الجامعية بالشارقة، الملاصقة لمكتبة الشارقة، بالقرب من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، لتميز الموقع وسهولة الوصول إليه من جميع أنحاء الدولة.



ويمكن للسيدات والفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 عاماً الراغبات بالمشاركة في السباق الذي يستمر لمدة 3 ساعات، التسجيل عبر الإنترنت من خلال زيارة الرابط التالي: www.premieronline.com ، مع العلم أن رسوم التسجيل تبلغ 151 درهماً لفئة 5 كيلومترات، و181 درهماً لفئة 10 كيلومترات.



ويعقد مركز لياقة "180°"، التابع لنادي سيدات الشارقة، دورات تدريبية متخصصة للمشاركات اللاتي يرغبن بالتدريب وتعزيز قدرتهن على التحمل قبل انطلاق الحدث، كما ينظم جلسة لمدة ساعة واحدة للتعريف بالسباق والقيام بتمارين الإحماء قبل السباق مباشرة.