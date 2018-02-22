الفريق سيف الشعفار: بطولة الرماية تميزت بالتنافس القوي والمثير بين جميع القيادات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



هنأ الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الفرق الفائزة في بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36، وأعرب عن ارتياحه الشديد لما حققته البطولة من نجاح على مستوى التنظيم والتنافس، مؤكداً أهمية مثل هذه البطولات التي تمثل رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية في تحقيق نتائج باهرة على المستوى الإقليمي والدولي.



وأضاف الفريق الشعفار خلال تصريحات لـ "الشارقة 24" أن العناصر النسائية قدمت عرضاً مميزاً خصوصاً في مسابقة الرماية التكتيكية، حيث كانت النتائج متقاربة بين جميع القيادات، وهذا يدل على تقارب التنافس والندية في المستويات.



وأشاد الفريق الشعفار بدور القيادة العامة لشرطة في تجهيز ميادين الرماية في "الخضيرة" التي وفرت كل التسهيلات وسبل نجاح البطولة، واختتم حديثه قائلاً: "نأمل في المستقبل إدخال مسابقات ورياضات جديدة وحديثة في هذا المجال بمشاركة دول شقيقة أخرى".