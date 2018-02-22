شرطة الشارقة تعتمد زيادة سرعة طريق مليحة إلى 120 كم

الشارقة 24:



اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة تعديل سرعات ضبط الرادار على شارع مليحة بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، وفق ما أوصت به الدراسة التي قامت بها اللجنة المختصة، حيث تم تعديل سرعة ضبط الرادار من 100 كم، لتصبح 120 كم على أن يتم ضبط الرادار على سرعة 141 كم في الساعة، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية من قبل وزارة تطوير البنية التحتية.



وأكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن قرار تعديل سرعة ضبط الرادار يأتي ضمن الخطة الشاملة للسلامة المرورية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تهدف إلى تحسين مستويات السلامة المرورية في الإمارة، لافتاً إلى وضع أجهزة لضبط السرعة "الرادار"، ثابتة ومتحركة، على الشارع، بهدف تكثيف الضبط المروري، والحفاظ على أرواح وسلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.



وحثّت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين على الانتباه والحرص، لتجنب مخالفات الرادار وتفادي العقوبات المقررة على السرعة الزائدة، والتقليل من الحوادث المرورية حرصاً على حياتهم وسلامتهم، وحياة وسلامة مستخدمي الطرق.