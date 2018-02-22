مطار الشارقة الدولي يشارك الكويتيين فرحتهم باليوم الوطني

الشارقة 24:



شارك مطار الشارقة الدولي المسافرين الكويتيين، الأربعاء، احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 57، الذي يصادف الـ 25 من فبراير الجاري، حيث قام موظفو المطار باستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت بالهدايا التذكارية، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والكويتي.



وتقدم سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بأطيب الأمنيات إلى دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة، متمنياً لها دوام التطور والازدهار وإلى شعبها الكريم موفور الرخاء. وقال: "إنها مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ومظاهر الحفاوة في استقبالنا للأخوة الكويتيين، نابعة من العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الهيئة على ترجمة تلك المشاعر من خلال الترحيب بالمسافرين الكويتيين ومنحهم الشعور بأنهم في وطنهم وبين أخوتهم.



وعبّر المسافرون الكويتيون الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار الشارقة الدولي عن سعادتهم بهذه المبادرة واللفتة الرائعة وحفاوة الاستقبال التي حظوا بها من قبل موظّفي المطار.