"أشغال الشارقة" تكرّم موظفيها أصحاب الإنجازات لعام 2017

الشارقة 24:

كرّمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة كوكبة من موظفيها المتميزين بفئاتهم المختلفة، خلال حفل "ملتقى التميز" الذي نظمته الدائرة، الإثنين، في محمية واسط، بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، ومديري الإدارات والأقسام ولجان التحكيم.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، أن دائرة الأشغال وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت العام الماضي 136 مشروعاً عمرانياً إلى جانب العديد من مشاريع الصيانة وتقنية المعلومات كما قامت على تطوير مشاريعها العمرانية لخدمة كافة أفراد المجتمع في الإمارة.

وأضاف السويدي، أن ما توصلت إليه الدائرة من نجاحات، نابع من التوجيهات المستنيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأشار السويدي إلى أن التكريم اليوم يأتي إيماناً منا بأهمية تحفيز الموظفين نحو مواصلة التميز في الأداء والتفوق في العطاء ودافعاً لهم لتنمية قدراتهم الوظيفية، فالهدف من الجائزة إرساء ثقافة التميز الوظيفي وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز وتسريع فرص تقدمهم إلى المواقع القيادية بما يسهم في خلق قيادات كفؤة، وتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم ومعارفهم، فضلاً عن تعزيز التنافسية الإيجابية بين الموظفين.

من جهته، أوضح عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة، أن تكريم المتميزين والاحتفاء بعطاءاتهم وإنجازاتهم أمر مميز في العمل الحكومي بإمارة الشارقة والدولة حيث عودتنا الجهات الحكومية دائماً على تقدير التميز وتكريم المبدعين، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على وضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وتنمية قدراته، وتطوير مواهبه، واستثمار إمكانياته، بما يعود بالنفع على مجتمعه ووطنه.

واليوم نحتفي بالفائزين بجائزة "ارتقِ" في نسختها الثانية إضافة إلى فريق العمل الخاص الذي ساهم في حصول الدائرة على جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء.

وأضاف بو علي: تهدف جائزة الموظف المتميّز التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة التي أطلقتها منذ عامين في الاحتفاء بكوادرها البشرية المتميّزة، إلى الارتقاء بمستوى أداء الدائرة وتعزيز البيئة التنافسية فيها، من خلال تمكين الموظفين من تقديم المبادرات والمقترحات إلى جانب فرق العمل المتميزة.

وفي جو ساده الود، قام المهندس علي بن شاهين السويدي بتسليم شهادات التقدير للموظفين من أصحاب الإنجازات والفائزين بجائزة "ارتقِ" التي تشمل 5 فئات وهي: فئة الإدارة المتميزة، وفئة المشرف المتميز، وفئة الوحدة الإدارية المتميزة، وفئة الموظف المتميز، وفئة الموظف الجديد المتميز، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير الذاتي المستمر.

كما منح شهادات التكريم إلى فريق العمل الذي ساهم بحصول الدائرة على جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء والمكون من 7 أعضاء.

وفي نهاية الحفل، كرّم المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة أعضاء لجنة تحكيم جائزة "ارتقِ" المكونة من سعادة الأستاذ شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام، وحورية البلوشي، وشيماء نبيل، مثنياً على جهودهم الكبيرة وشفافيتهم في التقييم.